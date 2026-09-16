Шоу-бизнес: Спел про 33 коровы, избивал Ветлицкую и ушёл в монастырь: Почему Павел Смеян побыл отцом только 7 месяцев

Его голос знали все, кто жил в Советском Союзе, а вот в лицо узнавали немногие. Павел Смеян пел «33 коровы» в «Мэри Поппинс», и именно его тембр многие годы звучал в головах у детей и взрослых, хотя изначально эту песню должен был исполнять Николай Караченцов.