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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Спел про 33 коровы, избивал Ветлицкую и ушёл в монастырь: Почему Павел Смеян побыл отцом только 7 месяцев

Шоу-бизнес: Спел про 33 коровы, избивал Ветлицкую и ушёл в монастырь: Почему Павел Смеян побыл отцом только 7 месяцев

Его голос знали все, кто жил в Советском Союзе, а вот в лицо узнавали немногие. Павел Смеян пел «33 коровы» в «Мэри Поппинс», и именно его тембр многие годы звучал в головах у детей и взрослых, хотя изначально эту песню должен был исполнять Николай Караченцов.

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