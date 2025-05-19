Сегодня электричество планово отключают только в Астрахани

Полное возобновление подачи электроэнергии запланировано на 19:00. В понедельник, 19 мая, плановые отключения электричества коснутся 29 улиц и переулков всех районов РЭС Астрахани: Самое короткое отключение продлится 9 часов, самое длительное – 10 часов.
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