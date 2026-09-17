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Царьград

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Киев в огне: на улицах стрельба и труппы военных. "Искандеры" полетели на тайную базу ВСУ - два военных завода стёрты в пепел

Киев в огне: на улицах стрельба и труппы военных. "Искандеры" полетели на тайную базу ВСУ - два военных завода стёрты в пепел

Украинские ПВО "пропустили" массированную ракетную атаку.В официальном сообщении Минобороны России рассказало о поражённых военных целях на территории Украины.

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