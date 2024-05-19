Цирк без коней: Павел Прилучный, Дмитрий Дибров и Лянка Грыу

17 мая на исторической сцене ДК Горбунова в Москве состоялась светская премьера мультимедийного акробатического шоу «Антигравитация», поставленного по мотивам повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Левингстон».
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