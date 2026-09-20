E.ON hires Bob the Builder, sends him back to school

Bob the Builder is back in his original stop-motion form for an E.ON Next campaign that sends the much-loved tradesman to green skills training, with Neil Morrissey returning as his voice for the first time since 2011.
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