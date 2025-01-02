«Интер» выиграл 5 матчей подряд, не пропустив голов – впервые с 2007 года

Сегодня команда Симоне Индзаги обыграла «Аталанту» (2:0) в полуфинале Суперкубка Италии. До этого были одержаны сухие победы над «Кальяри» (3:0), «Комо» (2:0), «Лацио» (6:0) в Серии А.