Мирошник назвал поставки оружия США на Украину провокацией для начала СВО

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 4 января прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о поставках вооружения США на Украину задолго до начала специальной военной операции (СВО) и назвал это провокацией для начала открытого конфликта.
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