В Ростехе назвали необходимым возврат Renault в капитал АвтоВАЗа

Глава госкорпорации Сергей Чемезов не исключил такую возможность, пишет «Интерфакс». Он отметил, что переговоры на эту тему сейчас не ведутся, но вопрос возвращения французского автогиганта в Россию все еще актуален.
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