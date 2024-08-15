Роспотребнадзор констатировал провал программы «Чистая вода»

Каждый пятый житель республики лишен качественной питьевой воды Текст, фото: Антонина Кябелева Управление Роспотребнадзора по РК опубликовало массивный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Карелия в 2023 году».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии