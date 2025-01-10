ВМ

Владимир Минаков

" будет пробивать Зангезурский коридор через ее суверенную территорию." Нахичевань, как и Калининград - территории, не имеющие даже коридора прохода к основной части государства. И очень печально, что соседние государства на этом пытаются "руки выкручивать. Чем это закончилось для поляков, когда они не позволили создать такой коридор к Восточным немецким землям, известно. Договариваться с Ираном о создании такого коридора? А с кем Россия будет договариваться, с Литвой? Это не серьёзно, чтобы медведь крысу упрашивал... Довыделываются, пока не огребут... Куда там Ереван собрался, в ЕС? Только после выхода из ОДКБ, чтобы Россию к этому процессу не притянуть... И пусть покажут свою силу и мощь по защите интересов страны.