Международное право умерло — оно окончательно заменяется правом сильного. Поэтому, чтобы выжить, нужно становиться сильнее.
Наступает эра политических гопников
Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
Дело не в уступчивости, а в необходимости подкармливать собственных воротил бизнеса в сфере природных ресурсов. Опять же, пока это единственный источник приобретения валюты.
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8 час.
ВМ
Владимир Минаков
" будет пробивать Зангезурский коридор через ее суверенную территорию." Нахичевань, как и Калининград - территории, не имеющие даже коридора прохода к основной части государства. И очень печально, что соседние государства на этом пытаются "руки выкручивать. Чем это закончилось для поляков, когда они не позволили создать такой коридор к Восточным немецким землям, известно. Договариваться с Ираном о создании такого коридора? А с кем Россия будет договариваться, с Литвой? Это не серьёзно, чтобы медведь крысу упрашивал... Довыделываются, пока не огребут... Куда там Ереван собрался, в ЕС? Только после выхода из ОДКБ, чтобы Россию к этому процессу не притянуть... И пусть покажут свою силу и мощь по защите интересов страны.
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5 час.
Семен Демин
Международное право умерло, а РФ по-прежнему его соблюдает. Это что, хитрость такая, или слабость и трусость?
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16 мин.
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