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На Кубани закрылся бизнес фигуранта по делу кадровика МО Юрия Кузнецова

На Кубани закрылся бизнес фигуранта по делу кадровика МО Юрия Кузнецова

Краснодарский бизнес Левы Мартиросяна больше не функционирует.Продуктовый магазин, столовая и отель, объединенные общим названием "Рай" и принадлежащие фигуранту по делу главного кадровика Минобороны Кузнецова Леве Мартиросяну, закрыты.

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