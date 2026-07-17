НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Махсус операция ветераннары өчен «Осталар вакыты» кадрлар программасы эшләтеп җибәрелә

Ставропольдә хәрби хезмәткәрләр һәм аларның гаилә әгъзалары белән очрашу кысаларында Россия Герое һәм «Бердәм Россия» генераль советы әгъзасы Евгений Поддубный махсус хәрби операция ветераннарына ярдәм итүгә юнәлдерелгән «Осталар вакыты» яңа кадрлар программасын эшләтеп җибәрү турында игълан итте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии