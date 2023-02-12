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Кузнецов забил «Сан-Хосе». У него 44 (8+36) очка в 54 играх

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голом в игре с «Сан-Хосе» (1:4). На 37-й минуте россиянин забросил шайбу, его ассистентами выступили Тревор ван Римсдайк и Эрик Густафссон.

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