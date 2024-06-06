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Мирра Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос», Конте возглавил «Наполи», баскетбольный ЦСКА – чемпион, Джокович может пропустить «Уимблдон», Загитова – посол Игр БРИКС и другие новости

1. Мирра Андреева впервые вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Арину Соболенко. Это первый полуфинал турнира «Большого шлема» для 17-летней теннисистки.

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