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Царьград

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Минобороны объявило о спецподразделениях для осужденных контрактников

Минобороны объявило о спецподразделениях для осужденных контрактников

Виктор Горемыкин, заместитель министра обороны РФ, сообщил, что контрактники, осужденные за тяжкие преступления, будут служить в отдельных подразделениях под контролем командиров, чтобы избежать конфликтов с другими военнослужащими.

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