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В Барнауле из‑за аварии на водопроводе перекрыли улицу Союза Республик

В Барнауле из‑за аварии на водопроводе перекрыли улицу Союза Республик

Движение ограничено до 20:30 на участке от проспекта Ленина до дома № 38 Коммунальная авария произошла в Барнауле утром 6 октября на улице Союза Республик.

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