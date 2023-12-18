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Анчелотти о чемпионской гонке в Ла Лиге: «Главный конкурент «Реала» – «Жирона». Борьба с участием «Атлетико» и «Барсы» будет упорной до конца»

Анчелотти о чемпионской гонке в Ла Лиге: «Главный конкурент «Реала» – «Жирона». Борьба с участием «Атлетико» и «Барсы» будет упорной до конца»

«На данный момент главный конкурент [«Реала»] – «Жирона», но турнир в Ла Лиге очень длинный, и борьба с участием «Атлетико» и «Барселоны» будет крайне упорной до конца», – сказал главный тренер «Реала».

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