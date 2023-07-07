Оружие от населения принимают в Приморском крае

В рамках проведения акции "Сдай оружие" Управлением Росгвардии по Приморскому краю совместно с краевым УМВД России и Департаментом по координации правоохранительной деятельности в рамках региональной программы "Безопасный край" организована работа по осуществлению выплаты вознаграждения гражданам, в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.