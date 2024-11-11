В Смоленске вновь работает «А Клуб»

Самая большая смоленская рок-площадка теперь находится на территории бывшего завода «Бахус» В минувшую субботу любители рок-музыки вновь смогли посетить «А клуб», который открылся после внушительного перерыва в работе.
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