‼️🇺🇦🏴‍☠️В центре Кропивницкого продолжается стрельба: спецназ несколько часов не может обезвредить украинца с автоматом и гранатами ▪️Полицаи продолжают спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, сообщают СМИ.