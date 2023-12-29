«Искандеры» прикрыли совещание НАТО-ВСУ вместе с американскими офицерами

Байден психанул, в США запустили антикриз о необходимости атаки на Крымский мост Александр Ситников На фото: пуск ракеты расчетом оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Высокопоставленные офицеры ВСУ и НАТО были уничтожены российскими ракетами «Искандер» в гостинице «Европа», что в населенном пункте Мирноград под Авдеевкой.