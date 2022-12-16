Марченко забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 4 броска, 2 хита и 2 блока за 13:58

Кирилл Марченко забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». Форвард «Коламбуса» стал автором единственного гола своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (1:4).
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