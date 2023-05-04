Военное обозрение

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Сообщается о боестолкновениях на острове Большой Потемкинский в устье Днепра вблизи с Херсоном

Сообщается о боестолкновениях на острове Большой Потемкинский в устье Днепра вблизи с Херсоном

Пока политическая и медийная среда в России бурлит, обсуждая последствия и контрмеры после попытки киевского режима атаковать Кремль, на фронте оперативная обстановка за сутки кардинально не изменилась.

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