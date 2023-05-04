Сообщается о боестолкновениях на острове Большой Потемкинский в устье Днепра вблизи с Херсоном

Пока политическая и медийная среда в России бурлит, обсуждая последствия и контрмеры после попытки киевского режима атаковать Кремль, на фронте оперативная обстановка за сутки кардинально не изменилась.
Популярные статьи
- Зампред Совбеза РФ: Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей
- Эстонский генерал Мартин Харем: Единственный приемлемый вариант окончания конфликта на Украине - это распад России
- Министр юстиции Ямайки потребовала от Великобритании извинений и репараций за годы работорговли и колониализма
Свежие комментарии