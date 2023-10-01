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«Остаточно прощавай!» политическому украинству

«Остаточно прощавай!» политическому украинству

Всегда утверждал и буду утверждать, что и нынешний киевский режим, погружающий украинских граждан в пучину нацистского безумия, и условно умеренные политики, которых ещё ошибочно называли «пророссийскими», — это две клешни одного и того же «лобстера».

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