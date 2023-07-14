Про "Чапаева"

Что умного и стоящего обсуждения можно узнать от человека, который не знает, как пишется слово "как-нибудь"... Впервые в жизни вижу - "как ни будь"

Секушин Леонид

Аффтаришка! Ты где наковырял эту пакость, Плохиш? В заднице? Каппелевцами они хотели быть, ссуки! Где жил-проживал? Точно не в СССР! Лапшу свою вешай на уши кому-нибудь другому, а мы то знаем, как дело было!