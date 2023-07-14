Я долго думала: когда начали разваливать наш великий Советский Союз? И вдруг вспомнила фильм, которому мы радовались.
Про "Чапаева"
Комментарии
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Chin Andy
Что умного и стоящего обсуждения можно узнать от человека, который не знает, как пишется слово "как-нибудь"... Впервые в жизни вижу - "как ни будь"
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13 час.
Секушин Леонид
Аффтаришка! Ты где наковырял эту пакость, Плохиш? В заднице? Каппелевцами они хотели быть, ссуки! Где жил-проживал? Точно не в СССР! Лапшу свою вешай на уши кому-нибудь другому, а мы то знаем, как дело было!
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12 час.
Владимир Байден
Автор ты реально долбаеб
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7 час.
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