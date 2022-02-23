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«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115

«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115

Поначалу кажется, что этот автомобиль – яркий пример дисгармонии. Солидный, по размерам – аналог нашего ГАЗ‑24, с базой 2750 мм, элегантный и изящный седан (за дизайн отвечал не кто-нибудь, а знаменитый стилист и художник Поль Брак!), а в нем мотор (смешно сказать!) мощностью… 55 сил! То есть, если взять советскую модельную гамму 1970‑х годов, он окажется между 40‑сильным Запорожцем и 62‑сильным ВАЗ‑2101!  Однако стоит познакомиться с этим Мерседесом поближе, и отношение к нему меняется.

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