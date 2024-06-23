Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Венесуэлы

Global Look Press/Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в штате Сукре на севере Венесуэлы, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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