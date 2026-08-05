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Два года скрывал учебу в ГИТИСе и работал официантом: как живет 22-летний сын Алены Свиридовой, отказавшийся от звездной фамилии

Два года скрывал учебу в ГИТИСе и работал официантом: как живет 22-летний сын Алены Свиридовой, отказавшийся от звездной фамилии

В августе 2026 года на телеэкраны выходит экстремальное реалити-шоу «Выживалити. Наследники», где дети известных людей будут соревноваться на необитаемом острове в Таиланде.

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