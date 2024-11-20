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В РФ предложили сократить срок владения недвижимостью для продажи без НДФ

В РФ предложили сократить срок владения недвижимостью для продажи без НДФ

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым предложили законопроект, который сокращает минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи.

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