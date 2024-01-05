В Тамбовской области в ДТП пострадал годовалый ребёнок

Дорожно-транспортно происществие произошло на автотрассе Р-22 Каспий в Знаменском округе. Девушка за рулём автомобиля "SsangYong" зацепила обочину, после чего автомобиль врезался в разделяющий трос и вылетел в кювет.
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