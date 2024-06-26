Андрей Воронцевич официально покинул «Нижний Новгород»

Российский форвард (36 лет, 207 см) воспользовался опцией выхода из контракта. За сезон-23/24 в составе «НН» Воронцевич принял участие в 32 встречах в рамках Единой лиги ВТБ, в 17 из которых выходил на паркет в стартовой пятерке.