Ялтинская конференция. 04 февраля 1945 года в Ливадийском дворце собрались главы трёх держав антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.
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Ялтинская конференция. 04 февраля 1945 года в Ливадийском дворце собрались главы трёх держав антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.
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