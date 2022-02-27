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«Задоров – типичное дитя 90-х. Таких надо лечить. Сколько бы он не клевал Россию, своим в Америке все равно не будет», - Кожевников жёстко ответил защитнику «Калгари»

«Задоров – типичное дитя 90-х. Таких надо лечить. Сколько бы он не клевал Россию, своим в Америке все равно не будет», - Кожевников жёстко ответил защитнику «Калгари»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жестко отреагировал на слова защитника «Калгари» Никиты Задорова о ситуации на Украине, которые он написал на своей странице в «Инстаграме».

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