Мы предположили зачем в Русской Православной Церкви чернокожие африканцы.

Чернокожие православные священники – это не только персонажи мемов, но и одна из политических стратегий, которую осуществляет Русская Православная Церковь под предлогом миссионерской деятельности и распространения христианства, даже используя для этого средства, собранные с российских приходов.
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