Петербургская волейбольная команда «Ленинградка» одержала победу над нижегородской «Спартой»

Самым результативным игроком в составе победительниц стала Анастасия Гарелик Петербургская «Ленинградка» одержала уверенную победу над нижегородской «Спартой» в 22-м туре Суперлиги чемпионата России по волейболу среди женщин.
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