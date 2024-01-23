«Лаборатория Касперского»: Вредоносное ПО использует пиратские приложения для взлома криптокошельков на MacOS

Компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" выявила ранее неизвестное вредоносное программное обеспечение направленное на компьютеры пользователей macOS через пиратское программное обеспечение, которое подменяет их горячие кошельки Bitcoin и Exodus зараженными версиями.
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