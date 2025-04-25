Bild: Украина готовится к прекращению поддержки со стороны США

www.globallookpress.com/U.S. Air Force/Keystone Press Agency США планируют прекратить поддержку Украины, поэтому Киев готовится к худшему сценарию, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на украинского дипломата.
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