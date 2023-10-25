Медвежий угол
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Медвежий угол

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Достоевский - пророк или владелец машины времени? "Не будет у России таких врагов, как славянские племена"

Достоевский - пророк или владелец машины времени? "Не будет у России таких врагов, как славянские племена"

Фёдор Достоевский: .не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян! Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, они именно в защиту от России это и сделают.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да  ненавидел он Россию, ибо сам  был выпускником иезуитского колледжа. Об этом  не писали в СССР, возведя  этого  словоблуда  и графомана в ранг гения
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3 д.
Владимир Алтайцев
Чубайса ко мне не приплетайте. Я  зрю в корень, читая  тягомотные романы  ФМД. А писал  он так нудно и длинно, потому что был картёжником, причём, неудачником, все деньги спускал на карты этот  психически больной.А чем  толще книга, тем больший  гонорар.А теперь назовите  хоть одног8о  нормального человека во всей писанине  ФМД! А ни одного!
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3 д.
Кошмар
Достоевский писал про таких, как ты да Чубайс. Потому ты его и не любишь.😀
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3 д.

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