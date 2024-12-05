Стало известно, как архангелогородцы хотят провести новогоднюю ночь

Горожане готовятся к Новому году: 54% из них планируют накрыть праздничный стол.Опрос, проведённый сервисом SuperJob, показал, что 3 из 10 человек собираются устроить застолье для 2–4 человек, 17% — для 5–10 человек, а 5% — для большой компании (11 и более человек).