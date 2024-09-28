Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Через российские НКО британцы планировали создать в России миграционный коллапс"

"Через российские НКО британцы планировали создать в России миграционный коллапс"

Шпионаж, лоббизм, миграция… Казалось бы, при чем здесь Лондон? Расследование о том, как через российские НКО британцы планировали создать в России миграционный коллапс, подтверждает масштаб и глубину заложенного шурфа.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Все все знают, а воз продолжает набирать груз...
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8 час.
Анатолий Анатольев
Сколько еще будем ТЕРПЕТЬ эту АНГЛО-МРАЗЬ!!!!!!! А мы даже кабель их не можем повредить!!!!! Печально!
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6 час.
Владимир Алтайцев
Убийство Павла Первого, , интервенция  в  России  в 1918  году, казалось  бы  - при чём  здесь Англия? Да при всём, начиная со времён Ивана Грозного - всегда  нам гадила.
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5 час.

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