Представлены новые герои СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Сержант Игорь Андриянов, действуя в составе подразделения российских мотострелков, обнаружил вооружённую диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передал координаты целей нашим артиллеристам и корректировал огонь по врагу.
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