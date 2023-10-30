Wildberries требует с тюменки деньги за товар, который она не заказывала. Скрин

На аккаунт тюменки в Wildberries неизвестные оформили смартфон в Уфу за 28 тысяч рублей. Когда девушка обратилась в службу поддержки компании, ей предложили не забирать заказ, но оплатить его доставку в размере 150 рублей.
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