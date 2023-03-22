Аргументы и Факты

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Володин: поставки боеприпасов с обедненным ураном ВСУ грозят трагедией

Володин: поставки боеприпасов с обедненным ураном ВСУ грозят трагедией

Поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном грозят обернуться трагедией мирового масштаба, предупредил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в связи с намерением Великобритании передать Киеву соответствующие снаряды.

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