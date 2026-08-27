Кучма и НАТО: когда 130 миллионов долларов становятся важнее отношений с Россией

Старость часто приходит растеряв остатки мыслительной способности, особенно если их и было с гулькин нос, да и то исключительно на бессовестный хапужнический карман.

Владимир Чеверда

Руслан Богомолов Старость часто приходит растеряв остатки мыслительной способности, особенно если их и было с гулькин нос, да и то исключительно на бессовестный хапужнический карман.

я очень хорошо помню, как Кучма сказал на тв: да, мы воруем российский газ, но только на поддержание газопровода!