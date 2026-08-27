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1rre

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Кучма и НАТО: когда 130 миллионов долларов становятся важнее отношений с Россией

Кучма и НАТО: когда 130 миллионов долларов становятся важнее отношений с Россией

Кучма и НАТО: когда 130 миллионов долларов становятся важнее отношений с Россией Юлия ЧелкановаВ День независимости Украины 88-летний экс-президент Леонид Кучма дал интервью «Укринформу», в котором вновь выступил с антироссийскими заявлениями.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Старость часто приходит растеряв остатки мыслительной способности, особенно если их и было с гулькин нос, да и то исключительно на бессовестный хапужнический карман.
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1 м.
Владимир Чеверда
Руслан Богомолов
Старость часто приходит растеряв остатки мыслительной способности, особенно если их и было с гулькин нос, да и то исключительно на бессовестный хапужнический карман.
я очень хорошо помню, как Кучма сказал на тв: да, мы воруем российский газ, но только на поддержание газопровода!
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4 н.
Руслан Богомолов
Владимир Чеверда
я очень хорошо помню, как Кучма сказал на тв: да, мы воруем российский газ, но только на поддержание газопровода!
&quot;Воровской народ&quot;, - (Максим Максимыч из лермонтовского &quot;Герой нашего времени&quot;).
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4 н.