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Приложения и сайты в РФ массово заглючили

Россияне пожаловались на то, что вечером 30 января многие приложения перестали функционировать. Вечер 30 января стал нервным для многих жителей страны, которые не смогли перевести деньги, забрать пришедшие на пунктах выдачи заказы, а также оформить доставку на различных сервисах или оплатить Интернет в приложениях операторов связи.

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