Так больше нельзя: премьер Ирландии откровенно высказался об украинцах

Правительство Ирландии намерено до конца года обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать проживание, говорится в статье Irish Times со ссылкой на выступление премьер-министра страны Лео Варадкара.
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