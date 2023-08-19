Военное обозрение

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Военкоры: ВС РФ провели контратаку украинских формирований в районе Приютного на Угледарском участке фронта

Военкоры: ВС РФ провели контратаку украинских формирований в районе Приютного на Угледарском участке фронта

На ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ продолжаются ожесточенные бои российских войск с украинскими формированиями.

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