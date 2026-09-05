Школьник показательно надругался над флагом России и выложил видео в Сеть

Подросток снял на камеру демонстративное издевательство над государственным символом РФ, после чего опубликовал ролик в интернете.
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- Михаила Звинчука ...
- ЮГ Чеченцев депортир...
- Чеченцев депортир...
Похож на ЕБН в детстве.
Выпороть мерзавца так, чтобы не мог сидеть неделю, возможно тогда мозги промоются. Маленькие предатели. А родителей выслать к чертовой матери, чтобы мозги работали лучше. Придурки