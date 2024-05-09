Китай раздражён манерой США говорить в диалоге с ним одно, а за глаза делать другое

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Валерий Вадимов
пиндосы это отпрыски того отребья,что прибыли на материк....уничтожили 100 млн индейцев....ведут себя как ганстеры ...слабаки им лижут зад
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14 час.

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