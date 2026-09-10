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Face Tube is a fun name,

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Quote Of The Day By Krysten Ritter: 'Anything Bad That's Happened To Me, I Try To Put It In My Work And Afterward, I Feel Lighter. It's Like Spring Cleaning...'

Quote Of The Day By Krysten Ritter: 'Anything Bad That's Happened To Me, I Try To Put It In My Work And Afterward, I Feel Lighter. It's Like Spring Cleaning...'

Krysten Ritter is sharing what fuels her creativity in today's quote of the day.Krysten Ritter is sharing what fuels her creativity in today's quote of the day.

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